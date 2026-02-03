Uno nasconde l' hashish nello zainetto l' altro nella sua camera da letto | finiscono entrambi arrestati

I carabinieri di Senigallia hanno arrestato due persone in tre giorni. Uno aveva nascosto l'hashish nello zainetto, l'altro in casa. La polizia ha scoperto le sostanze e li ha portati in caserma. La lotta allo spaccio continua senza sosta.

I carabinieri hanno anche sequestrato i telefoni cellulari dei due uomini, convinti che le chat torneranno utili a portare avanti le indagini SENIGALLIA – La costante lotta allo spaccio ha permesso ai carabinieri di Senigallia di compiere due arresti in tre giorni. Il primo, sabato 31 gennaio, ha visto i militari del Nucleo Radiomobile fermare una persona che, appena visti i carabinieri, ha tentato la fuga su di una bici elettrica. L’uomo, 31 anni di Senigallia, aveva con sé uno zaino da cui proveniva un forte odore di cannabinoidi. E infatti dentro i militari vi hanno trovato oltre 100 grammi di marijuana pronta allo spaccio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

I carabinieri di Trapani hanno sequestrato tre chili di hashish nascosti in uno zainetto di pelle, intercettato prima della consegna.

