Forza Italia la drastica decisione di Marina Berlusconi dopo il referendum

Dopo il risultato del referendum, Marina Berlusconi ha preso una decisione drastica all'interno di Forza Italia. La scelta ha avuto ripercussioni nelle dinamiche interne del partito, influenzando gli atteggiamenti e le relazioni tra i membri. La decisione di Berlusconi ha portato a cambiamenti nel modo di gestire gli equilibri e le strategie politiche della formazione.

Ci sono sconfitte che non restano nei numeri. Entrano nelle stanze, cambiano gli sguardi, spostano gli equilibri. E quando un partito vive ancora di un’eredità enorme, ogni passo falso pesa il doppio. In queste ore, dentro Forza Italia, l’aria si è fatta improvvisamente più fredda. Perché dopo il tonfo referendario non c’è solo da archiviare una campagna andata male. C’è da capire chi ha sbagliato, chi ha “coperto” troppo, chi ha guidato senza vedere il muro. E soprattutto da dove arriverà il prossimo segnale. Quello che, di solito, anticipa i cambiamenti veri. Antonio Tajani prova a tenere la linea della calma, persino dell’istituzionalità. A un certo punto cita Vujadin Boškov: «Partita finisce quando arbitro fischia». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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