Tutta Forza Italia loda le parole di Marina Berlusconi Tranne i più vicini a Tajani

Marina Berlusconi ha detto sì al referendum sulla giustizia, ma non ha confermato nessuna intenzione di entrare in politica. La sua posizione divide il partito: molti la applaudono, altri, più vicini a Tajani, restano scettici. La figlia di Silvio Berlusconi torna a parlare e chiarisce di non voler fare il passo più grande di lei.

Marina B. chiama, Forza Italia risponde. Non tutta però. Al Corriere della sera la figlia del Cav. ha assicurato il suo Sì al referendum sulla giustizia e smentito ancora una volta una discesa in campo. Dopo un grazie al segretario Antonio Tajani per aver "tenuto saldo il partito in un momento delicatissimo", ha detto poi che "adesso inevitabilmente comincia una fase nuova, in cui bisogna guardare avanti e costruire il futuro". Il messaggio è stato colto da tutti i membri del partito più vicini all'imprenditrice. Primo fra tutti Roberto Occhiuto, leader di una corrente (o pseudotale) interna a Fi che raccoglie tutti i berlusconiani più accaniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

A Milano, Marina Berlusconi e Antonio Tajani si sono incontrati, un gesto che racchiude in sé più di quanto sembri, riflettendo i delicati equilibri e le prospettive di Forza Italia.

Tajani esprime apertura riguardo a un possibile coinvolgimento di Marina e Pier Silvio Berlusconi nella politica, sottolineando che finora hanno declinato questa possibilità.

