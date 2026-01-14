Omicidio di Nova Milanese il marito di Giovanna Chinnici uccisa dal cognato | Era un vivere nel terrore continuo

A Nova Milanese si svolge il processo riguardante l’omicidio di Giovanna Chinnici, uccisa dal cognato. Sono imputati Maria Luisa Chinnici e il marito Giuseppe Caputo, accusati di atti persecutori nei confronti di familiari e vicini. La vicenda evidenzia un contesto di tensioni e paura all’interno della stessa abitazione, portando all’attenzione la gravità delle condotte persecutorie e le conseguenze tragiche che ne sono derivati.

Nova Milanese (Monza Brianza), 14 gennaio 2026 - È entrato nel vivo oggi al Tribunale di Monza il processo che vede imputati la 60enne Maria Luisa Chinnici insieme al marito Giuseppe Caputo, 62 anni, accusati di avere commesso atti persecutori nei confronti dei familiari e parenti con cui abitavano nella stessa palazzina in via Magellano a Nova Milanese. Giovanna Chinnici massacrata a coltellate sul pianerottolo. La giustificazione: "Volevano farci morire lentamente" Prima della tragedia accaduta il 24 ottobre 2024 quando Giuseppe Caputo ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia, aggredita dallo zio mentre stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nel suo appartamento.

“Vai, ammazzala”: imputata per concorso morale la moglie di Giuseppe Caputo, il 60enne aveva ucciso la cognata - La gip di Monza ha disposto l’imputazione coatta per concorso morale in omicidio per Maria Luisia Chinnici. fanpage.it

Albania: evaso dall’ospedale di Durazzo detenuto condannato per quadruplo omicidio x.com

