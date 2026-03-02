Nova Milanese Maria Luisa Chinnici va di nuovo a processo | è accusata di concorso morale nell’omicidio della sorella

A Nova Milanese, Maria Luisa Chinnici è stata rinviata a giudizio con l’accusa di concorso morale nell’omicidio della sorella e nel tentato omicidio della nipote. Il processo riguarda le vicende che vedono coinvolti i tre membri della stessa famiglia, con l’imputata che si trova nuovamente davanti a un tribunale per questi fatti. La data dell’udienza sarà successivamente fissata.

Nova Milanese (Monza), 2 marzo 2023 – Rischia di venire giudicata per il concorso morale nell'omicidio e nel tentato omicidio premeditati rispettivamente della sorella Giovanna e della nipote Greta. Maria Luisa Chinnici, 60 anni, è chiamata a presentarsi giovedì all'udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza, Silvia Pansini, per la tragedia accaduta il 24 ottobre 2024 quando suo marito Giuseppe Caputo, 62 anni, ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese la cognata 63enne, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia che stava salendo le scale della casa plurifamiliare ed è stata aggredita dallo zio.