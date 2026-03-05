Andremo al ballottaggio e al governo di questo comune Sciacca ufficializza la sua candidatura a sindaco

Un candidato ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco di un comune e ha affermato che riuscirà a raggiungere il secondo turno e a governare. Ha anche dichiarato che, in caso di vittoria, rimuoverà le piste ciclabili esistenti e realizzerà un percorso che collegherà Messina a Taormina, sfruttando il tratto di ferrovia che sarà dismesso a causa del raddoppio.

L'ingegnere, ex capo del genio civile e candidato già nel 2018 con il movimento cinque stelle, oggi si è presentato ufficialmente. Corsa lanciata a Palazzo Zanca con il comitato Rinascita Messina “Noi riusciremo ad arrivare al ballottaggio e al governo di questo comune. La prima cosa che faremo sarà togliere quelle assurde piste ciclabili, creando nel tratto di ferrovia che verrà abbandonata per il raddoppio un percorso che partirà da Messina e arriverà a Taormina. Pensate quanto sarebbe bello percorrere questa via in modo così naturale. Toglieremo anche i parcheggi di interscambio, che hanno ristretto le strade". Grandi ambizioni per Gaetano Sciacca, che ha lanciato quest'oggi la sua candidatura a sindaco sotto il movimento civico Rinascita Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Amministrative, Dario Rollo ufficializza la candidatura: “Sono al servizio di Cascina”Cascina (PI), 9 febbraio 2026 – Dario Rollo annuncia la propria candidatura a sindaco del Comune di Cascina per le elezioni amministrative del 2026. Elezioni Comunali Pistoia: Celesti ufficializza candidatura a sindaco per il Centrodestra. “Gabriele Sgueglia sarà il mio vice”PISTOIA – I pistoiesi lo sapevano già ma oggi, 21 febbraio 2026, è arrivata la conferma. Contenuti utili per approfondire Andremo al ballottaggio e al governo di.... Temi più discussi: Andremo al ballottaggio e al governo di questo comune, Sciacca ufficializza la sua candidatura a sindaco; Stabilicum: accordo sulla nuova legge elettorale per garantire la governabilità; A Latiano si Ritorni al dialogo; Amministrative, Grasso avanti di oltre 3500 voti. Record di preferenze per Mecozzi. Legge elettorale, il centrodestra tratta: dalle preferenze al ballottaggio, tutti i nodi della riformaNel centrodestra continuano le trattative sulla legge elettorale: tutti i nodi da sciogliere tra preferenze, collegi e ballottaggi. lanotiziagiornale.it In Cile andranno al ballottaggio Jara e il conservatore KastLa candidata del governo ed esponente del Partito comunista ha vinto il primo turno delle presidenziali con il 26 per cento dei voti. Poco dietro il leader liberista, al 24 per cento, che rimane il ... lettera43.it "Ci terremo semplicemente n per mano e andremo con b passo leggero, dicendo cose ( s insensate, stupide e care." e 1 e Dino Buzzati, Inviti superflui - facebook.com facebook #Cataldi: “Andremo a Bergamo a prenderci la finale. Ho visto una #Lazio viva” x.com