Questa settimana, RaiPlay ha lanciato la sesta stagione di Mare Fuori. Tra le new entry c’è anche Carlotta Pinto, giovane attrice di Benevento. L’IPM di Napoli ha riaperto le porte, mostrando ancora una volta le storie di giovani detenuti. La serie si concentra sui loro errori, ma anche sulla voglia di cambiare, di trovare una strada diversa.

Tempo di lettura: 3 minuti L’IPM di Napoli riapre le sue porte e riaccende i riflettori sulle storie dei giovani detenuti, sospesi tra il peso delle scelte sbagliate e il desiderio di un futuro diverso. La sesta stagione di Mare Fuori è pronta a debuttare con nuovi episodi e nuovi volti, rilanciando una delle serie più amate degli ultimi anni. La presentazione ufficiale si è svolta oggi nella sede Rai di via Alessandro Severo a Roma, alla presenza del cast, della direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati e del produttore Roberto Sessa, che ha guardato già avanti annunciando: “Abbiamo consegnato il progetto della settima e dell’ottava stagione che si faranno”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mare Fuori 6 debutta su RaiPlay: tra le new entry anche la beneventana Carlotta Pinto

