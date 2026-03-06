Le protagoniste di Mare Fuori 6, Cartisia Somma e Greta De Rosa, si sono raccontate parlando delle novità della nuova stagione. I primi episodi sono stati già caricati su RaiPlay, portando sullo schermo nuove trame, rivalità e passioni ambientate all’IPM, l’istituto minorile di Napoli affacciato sul Tirreno. La serie continua a seguire le vicende dei giovani all’interno di questa struttura.

Sorelle in scena, hanno un forte legame anche fuori dal set. Sono tra le new entry della sesta stagione dell’amatissima serie tv e, prima ancora di farne parte, ne erano fan. «Far parte del cast oggi è quasi surreale» L’attesa è finita. I primi episodi di Mare fuori 6 sono stati rilasciati su RaiPlay e nuove trame, rivalità e passioni si stagliano all’IPM, l’istituto minorile di Napoli, a picco sul Tirreno. Tra le entry dell’amatissima serie tv brillano due nuovi personaggi per cui parteggiare o dividersi, Sharon e Annarella, interpretate da Cartisia Somma e Greta De Rosa, sorelle in scena e un po’ anche fuori dal set. A Panorama.it si raccontano. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mare Fuori 6, Cartisia Somma e Greta De Rosa si raccontano: cosa succederà nella nuova stagione

Cartisia Somma: «La mia Sharon di Mare fuori 6 ha qualcosa in comune con Rosa Ricci, dove lavoro anche il mio fidanzato Luca Varone»Il pubblico che cosa si deve aspettare dalla sesta stagione di Mare fuori? «Molti personaggi si troveranno di fronte a delle scelte, alle loro...

