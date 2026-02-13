Gianluca Zambrotta elogia Luciano Spalletti, sottolineando come abbia trovato la quadra del gioco della sua squadra, e rivela di sperare che la Juventus possa vincere il derby d’Italia. Durante un’intervista, l’ex calciatore ha anche espresso il suo pensiero sulla possibile acquisizione di Marcus Thuram dai bianconeri, affermando di credere che questa trattativa sia concreta. La sua analisi si focalizza sulla crescita del tecnico toscano e sui movimenti di mercato che potrebbero rafforzare la Vecchia Signora.

Gianluca Zambrotta ha parlato in vista del derby d’Italia, esaltando Spalletti e sperando in una vittoria bianconera. Di seguito le sue parole. Gianluca Zambrotta di Derby d’Italia ne ha giocati 14, tutti in bianconero. Il giorno prima della sfida di San Siro l’esterno campione del mondo 2006 ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport. SPALLETTI «L’impressione, dopo le gestioni di Motta e Tudor, è che Spalletti abbia trovato la quadra nel gioco. La Juve costruisce molto di più e in modo differente: è il lavoro di Luciano, è indubbio che si veda la sua mano. Manca però ancora qualcosa per ritrovare la Juventus di un tempo e per essere competitivi in tutte le competizioni». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventusnews24.com - Zambrotta esalta Spalletti: «Ha trovato la quadra del gioco. Spero vincano i bianconeri. Marcus Thuram alla Juve? Penso questa cosa»

La Juventus torna a vincere, e Biasin non ha dubbi: il merito è di Spalletti.

