Perfetto imperfetto è il nuovo album di Marco Masini

Il 6 marzo uscirà “Perfetto imperfetto”, il nuovo album di Marco Masini, disponibile in CD e vinile dal 24 aprile. Composto da 12 brani, il progetto è prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, rappresentando un’ulteriore tappa della sua carriera musicale. Un lavoro che riflette la sua esperienza e sensibilità, destinato a incontrare l’interesse di appassionati e nuovi ascoltatori.

Milano, 20 gen. (askanews) – Il 6 marzo esce in CD e il 24 aprile in vinile “Perfetto imperfetto” (Momy Records, Concerto Music BMG), il nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e composto da 12 brani. Venerdì 23 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “E poi ti ho visto cadere”, brano che anticipa il progetto discografico. “E poi ti ho visto cadere”, scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri, tramite il testo e le scelte di arrangiamento racconta, con un sound e un ritmo coinvolgente e dinamico, il percorso emotivo di chi sceglie di chiudere una relazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

"Perfetto imperfetto", il nuovo disco di Marco MasiniIl 6 marzo sarà disponibile il nuovo album di Marco Masini, intitolato "Perfetto imperfetto", in formato CD e successivamente in vinile il 24 aprile.

