Marco Masini ci racconta l’anima di Perfetto Imperfetto il nuovo album

Marco Masini presenta il suo nuovo album, “Perfetto Imperfetto”, disponibile in CD dal 6 marzo e in vinile dal 24 aprile. In questa occasione, il cantautore condivide i temi e l’ispirazione dietro il progetto, anticipato dal singolo “E…”. Un lavoro che riflette l’introspezione e l’autenticità dell’artista, offrendo un viaggio musicale alla scoperta delle sfumature dell’anima.

Dal 6 marzo in CD e dal 24 aprile in vinile, il cantautore anticipa il disco con il singolo “E. Dal 6 marzo in CD e dal 24 aprile in vinile, il cantautore anticipa il disco con il singolo “E poi ti ho visto cadere”, un viaggio tra addii e nuove emozioni Il 6 marzo segna una nuova tappa nella carriera di Marco Masini. In CD esce “Perfetto Imperfetto”, un progetto di 12 brani che arriverà in vinile il 24 aprile. Prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, l’album è un riflesso della maturità artistica e personale del cantautore, capace di raccontare con onestà sentimenti universali e momenti di vita intima. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Il 6 marzo uscirà "Perfetto imperfetto", il nuovo album di Marco Masini, disponibile in CD e vinile dal 24 aprile.

Marco Masini è Perfetto imperfetto per il suo nuovo albumIl disco esce il 6 marzo, un anno e mezzo dopo 10 Amori, e segna un’evoluzione umana e musicale di Marco. Dopo il Festival con Fedez, Masini tornerà in concerto nei palasport: qui tutte le date ... radioitalia.it

Marco Masini: «Sono cambiato, e questo disco lo racconta»: la collaborazione con FedezIl 6 marzo segna una nuova tappa fondamentale nel percorso artistico di Marco Masini. Esce infatti Perfetto Imperfetto, il suo tredicesimo album in studio, un progetto che nasce ... ilmessaggero.it

