La mappa dei capitali cinesi a Monza | come gli investitori si sono presi la Brianza e marchi storici

A Monza, i capitali cinesi si sono stabiliti nel tempo, portando con sé investimenti significativi e acquisizioni di marchi storici della Brianza. La presenza cinese si è fatta notare nel tessuto economico locale, con aziende che hanno ampliato le loro attività grazie a queste nuove risorse. La trasformazione ha coinvolto diversi settori, modificando il panorama imprenditoriale della zona.

Dal modellismo agli elettrodomestici fino alla logistica. Spesso silenziosa, ecco dove l'avanzata degli investitori di Pechino nel cuore della Brianza ha lasciato il segno L'industria brianzola è sempre stata sinonimo di capitalismo familiare, laboriosità locale e un certo orgoglioso protezionismo. Ma se si osserva sotto la superficie delle acquisizioni societarie dell'ultimo ventennio, emerge una nuova geografia economica segnata da una serie di investimenti giunti dall'estero. Tra questi spicca una presenza cinese che si è imposta più come flusso di acquisizioni mirate.