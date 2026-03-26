Il mercato del Napoli si sta sviluppando su più fronti, con alcune voci di mercato riguardanti giocatori come Casemiro e Goretzka come possibili obiettivi. Nel frattempo, si parla anche di un’offerta reale per Spinazzola da parte della Juventus. Queste sono alcune delle trattative attualmente in corso o in fase di valutazione dal club partenopeo.

. Spinazzola, l’offerta della Juve è vera Il mercato del Napoli si muove su più tavoli. E il filo conduttore, in vista dell’estate, sembra essere uno: alzare il livello della rosa senza perdere equilibrio nella costruzione del progetto. A parlarne è stato Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte per fare il punto su alcuni dei nomi più caldi accostati al club di De Laurentiis. Tra questi ci sono anche due profili di grande esperienza internazionale come Casemiro e Leon Goretzka. Due giocatori non più giovanissimi, ma che secondo il giornalista non sarebbero affatto in contraddizione con la linea del club, orientata a ringiovanire progressivamente l’organico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Marchetti: Casemiro e Goretzka idee per il Napoli

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