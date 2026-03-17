Il consiglio regionale della Toscana ha deciso di rinviare la seduta sul bilancio, prevista per mercoledì 18 marzo 2026, al 31 marzo. La riunione è stata spostata in attesa di chiarimenti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La discussione riguardava la prima parte del bilancio regionale e il rinvio è stato comunicato ufficialmente ai membri dell’assemblea.

FIRENZE – Il Consiglio regionale della Toscana è convocato martedì 31 marzo in seduta antimeridiana e pomeridiana. La decisione di rinvio è stata presa questo pomeriggio dalla Conferenza programmazione lavori. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Consiglio regionale della Toscana: seduta sul bilancio rinviata al 31 marzo. In attesa di chiarimenti del Mef

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