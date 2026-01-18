Dal 6 al 10 marzo, è stato girato “Ballafia”, cortometraggio scritto, diretto e prodotto dalla giovane regista siciliana Marcella Virginia Stagno. Originaria di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, Stagno porta sullo schermo un racconto che esplora temi come il malocchio e il ballo dei giganti. Questo progetto rappresenta un importante passo nel percorso formativo della regista, che lo presenterà come tesi all’Accademia NABA di Milano.

Nei giorni scorsi (da martedì 6 a sabato 10) è stato girato “Ballafia” un cortometraggio pensato, ideato, diretto e prodotto da Marcella Virginia Stagno, una giovane regista di San Calogero (Vibo Valentia), che sarà il suo lavoro cinematografico per la tesi che discuterà all’Accademia NABA di Milano a primavera. Una passione per il cinema che nasce fin dall’infanzia. Da piccola spesso amava guardarsi i film piuttosto che passare il tempo in giro con le amiche. Adesso questa passione si è tradotta nella realizzazione di un corto, “Ballafia”. E su questa “opera prima” verterà la tesi che dovrà discutere, probabilmente, in primavera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - La giovane regista Marcella Stagno ritorna alle sue origini con il corto “Ballafia”, tra malocchio e ballo dei giganti

Leggi anche: “Ciàf - la leggenda del trofeo dei giganti”: online il corto di Salvemini

Tomb Raider Catalyst, annunciato il nuovo capitolo della serie: Lara Croft ritorna alle origini

Durante gli The Game Awards 2025 è stato ufficialmente annunciato Tomb Raider: Catalyst, il nuovo capitolo della celebre serie dedicata a Lara Croft. Questo titolo segna un ritorno alle origini dell’iconica protagonista, promettendo nuove avventure e approfondimenti sul suo passato. Un evento atteso dai fan che rinvigorisce la saga con innovazioni e un gameplay rinnovato.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

GRAZIE DELLA SQUISITA PROVA Il giovane regista Nicola Borghesi scrive uno spettacolo per la storica coppia Vetrano-Randisi, intrecciando dialogo, memoria e passione. I ricordi personali si alternano alle memorie degli spettacoli, riportando sulla scena in - facebook.com facebook