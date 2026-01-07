Toy Lab alle Maioliche | il laboratorio di riparazione che torna a far sorridere i giocattoli
Toy Lab alle Maioliche è il laboratorio di riparazione dedicato ai giocattoli, che torna a offrire servizi di qualità per il ripristino e la valorizzazione dei giochi dei più piccoli. Sabato 10 e domenica 11 gennaio, presso il Centro Le Maioliche, sarà possibile affidare i propri giocattoli a esperti qualificati. Un’occasione per ridare vita ai giochi e riscoprire il piacere di giocare in modo sicuro e sostenibile.
Sabato 10 e domenica 11 gennaio al Centro Le Maioliche arriva un weekend speciale in cui i giocattoli tornano a sorridere. Dalle 15:30 alle 18:30 sarà infatti possibile partecipare al ToyLab, il laboratorio creativo di riparazione dei giocattoli, guidati dal Dottor Toy. Nel Toy lab sarà possibile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Martedì 6 gennaio è tempo di Candyfania alle Maioliche! Un laboratorio super dolce dove i bambini entreranno nella Fabbrica delle Caramelle, tra colori, giochi e tanta fantasia. Si crea, si sperimenta e ci si diverte… come veri piccoli pasticceri dell’Epifania! - facebook.com facebook
