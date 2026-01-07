Toy Lab alle Maioliche | il laboratorio di riparazione che torna a far sorridere i giocattoli

Toy Lab alle Maioliche è il laboratorio di riparazione dedicato ai giocattoli, che torna a offrire servizi di qualità per il ripristino e la valorizzazione dei giochi dei più piccoli. Sabato 10 e domenica 11 gennaio, presso il Centro Le Maioliche, sarà possibile affidare i propri giocattoli a esperti qualificati. Un’occasione per ridare vita ai giochi e riscoprire il piacere di giocare in modo sicuro e sostenibile.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.