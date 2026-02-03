MotoGP Marc Márquez subito al comando nei test di Sepang | miglior tempo nel day-1

Marc Márquez torna in pista e subito mette tutti in fila. Dopo quattro mesi di stop, il nove volte campione del mondo si presenta ai test di Sepang con il miglior tempo nel primo giorno. La sua performance sorprende, e il pilota spagnolo sembra aver recuperato rapidamente la forma, lasciando intuire che può essere ancora protagonista nella stagione.

Rientro vincente per il nove volte iridato: a quattro mesi dall’infortunio Márquez chiude davanti a tutti la prima giornata di test ufficiali. Ducati subito protagonista, Quartararo ko Marc Márquez è tornato, e lo ha fatto nel modo più diretto possibile: primo posto al termine della prima giornata di test ufficiali MotoGP a Sepang. A quattro mesi dall’ultima apparizione in gara, il campione del mondo in carica è risalito su una MotoGP firmando subito il miglior tempo del day-1, dissipando ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio alla spalla rimediato in Indonesia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina a Sepang si sono aperti i test ufficiali della MotoGP.

Marc Marquez ha dominato il primo giorno di test a Sepang, portando a casa il miglior tempo.

MotoGP Test Sepang – Day1: Marc Marquez ricomincia da dove aveva lasciatoNella prima giornata di test sul circuito malese, il Campione del Mondo in carica ha dimostrato di essere tornato in splendida forma, precedendo l’altra Ducati di Fabio Di Giannantonio e la KTM di Mav ... dueruote.it

MotoGP 2026. Resoconto del 1° giorno di test ufficiali a Sepang: la voce del padrone, Marc Márquez 1° poi Diggia e Vinales [RISULTATI, FOTO, VIDEO]M arc Márquez è stato il pilota più veloce nel primo giorno di test ufficiali a Sepang. Il pilota spagnolo non saliva su una MotoGP da inizio ottobre, quattro mesi fa, cioè dall'infortunio alla spalla ... moto.it

#MotoGP #SepangTest Marc Marquez ha effettuato solo un rollout da 3 giri per verificare tutto sia a posto: ingresso, 2'02"998, 2'00"542, box. x.com

