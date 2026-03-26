Il pilota di MotoGP ha commentato le sue sensazioni dopo le prime gare della stagione, affermando che il circuito di Austin si adatta al suo stile di guida. Nel frattempo, un altro pilota ha dichiarato che il momento è positivo ma che è ancora presto per trarre conclusioni. Il campione del mondo ha anche detto di voler contrastare la competitiva Aprilia, ricordando che un anno fa era in condizioni fisiche migliori.

Domenica 29 marzo arriverà l’ottavo sigillo di Marc Marquez ad Austin? Oppure continuerà il momento magico di Marco Bezzecchi, giunto al quarto successo consecutivo, il secondo nel Mondiale MotoGP 2026? I due protagonisti più attesi al Circuit of the Americas hanno raccontato quali sono le loro sensazioni in vista del terzo Gran Premio stagionale durante la conferenza stampa. Il pilota Ducati, campione uscente, indica nell’attuale leader iridato il favorito, forte di una classifica decisamente favorevole. Dal canto suo, però, l’italiano del team Aprilia ammette di ragionare gara per gara. Marquez non si nasconde: l’avvio di 2026 sta risultando piuttosto complicato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marc Marquez: "Austin si adatta al mio stile". Bezzecchi: "Ottimo momento, ma è ancora presto"

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