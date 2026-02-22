LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Marc Marquez in vetta e ottimo sul passo Bagnaia e Bezzecchi in scia

Durante i test a Buriram, Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo e si è mostrato molto veloce sul passo. La sua performance ha attirato l'attenzione di tutti, in particolare perché ha dimostrato grande sicurezza in pista. Bagnaia e Bezzecchi seguono da vicino, pronti a sfidarsi per le posizioni di testa. La giornata è iniziata con poche azioni, lasciando spazio alle analisi delle prime sensazioni dei piloti. I test proseguono con attenzione verso le prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.30 Visto il momento di poca azione in pista torniamo sulle parole di ieri di Bagnaia che sembra annunciare il suo addio alla Ducati (si parla di Aprilia per il 2027): " Sono completamente concentrato su questi test e sulla prima gara. In pochi giorni usciranno tanti annunci di tanti i team. Aspettatevi anche il mio, non vedo perché dirlo adesso.?,.? " 05.27 In questo momento in azione solo Vinales e Quartararo. Il francese prosegue con pochi guizzi ben lontano dalle posizioni che contano. 05.24 Le condizioni meteo a Buriram parlano di 33° per quanto riguarda l'atmosfera e 45 sull'asfalto.