Conservatorio Mascagni sabato 24 gennaio Sophia Rizzo in concerto

Da livornotoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 24 gennaio il Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno propone il terzo concerto della rassegna "Il Sabato del Mascagni". L'appuntamento è alle 16.30 con il Recital II affidato alla pianista Sophia Rizzo, giovane interprete in formazione presso il Conservatorio.🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Rassegna di Polifonia Città di Livorno, sabato 24 gennaio concerto del coro Sibi Consoni alla chiesa di San FerdinandoSabato 24 gennaio, presso la chiesa di San Ferdinando a Livorno, si terrà il concerto del coro Sibi Consoni, inserito nella Rassegna di Polifonia

Leggi anche: Conservatorio 'Mascagni', al via il nuovo anno accademico: "Abbiamo bisogno del sostegno di tutti per restare un'eccellenza"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

conservatorio mascagni sabato 24Il sabato del Mascagni. Musiche di Mozart, Liszt e Debussy - Anche quest’anno la città di Livorno potrà far affidamento sui talenti del ’Mascagni’ per ravvivare i suoi sabati pomeriggio: ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.