Conservatorio Mascagni sabato 24 gennaio Sophia Rizzo in concerto
Sabato 24 gennaio il Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno propone il terzo concerto della rassegna "Il Sabato del Mascagni". L'appuntamento è alle 16.30 con il Recital II affidato alla pianista Sophia Rizzo, giovane interprete in formazione presso il Conservatorio.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Rassegna di Polifonia Città di Livorno, sabato 24 gennaio concerto del coro Sibi Consoni alla chiesa di San FerdinandoSabato 24 gennaio, presso la chiesa di San Ferdinando a Livorno, si terrà il concerto del coro Sibi Consoni, inserito nella Rassegna di Polifonia
