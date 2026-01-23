Mercato Napoli gli azzurri si muovono per i rinnovi | non solo Juan Jesus! Manna pronto a blindare un altro fedelissimo di Conte

Il Napoli prosegue le trattative di mercato, concentrandosi sui rinnovi dei propri giocatori chiave. Oltre a Juan Jesus, Manna è al lavoro per blindare un altro elemento importante della rosa di Conte. Un summit è stato programmato per definire i dettagli e assicurare stabilità alla squadra, mantenendo l’ossatura vincente della stagione appena conclusa.

Conte dopo Lazio-Napoli: le condizioni di Neres, il motivo della scelta Juan Jesus e il silenzio sul mercatoDopo la partita tra Lazio e Napoli, Antonio Conte ha commentato le condizioni di Neres, spiegato la scelta di Juan Jesus e mantenuto un tono riservato sul mercato.

Capitolo rinnovi: Rrahmani, Juan Jesus e McTominayIn vista della prosecuzione della stagione, il Napoli si concentra sulle trattative di rinnovo contrattuale di alcuni giocatori chiave.

