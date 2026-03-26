Il 28 marzo alle 16 si terrà in piazza Unione Europea una manifestazione a favore del Ponte. Tra i partecipanti ci saranno anche i governatori di diverse regioni. Gli organizzatori descrivono l’evento come trasversale, coinvolgendo rappresentanti di varie aree politiche e amministrative. La protesta si concentra sul sostegno alla realizzazione dell’opera.

Le adesioni per l'evento del 28 marzo organizzato dai fautori dell'opera. Attesi parlamentari, rappresentanti di sindacati e imprenditori. Gli organizzatori: "Niente bandiere di partito" Gli organizzatori la definiscono “trasversale” la manifestazione a favore del Ponte in programma il 28 marzo, ore 16, in piazza Unione Europea. Oltre al ministro ai Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, annunciata la presenza dei governatori Renato Schifani e Roberto Occhiuto. Un evento organizzato per combattere "la marginalità, il sottosviluppo infrastrutturale, la disoccupazione, lo spopolamento del territorio e la desertificazione... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Manifestazione Si Ponte, in piazza anche i governatori Schifani e Occhiuto

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