Prima casa un aiuto alle famiglie di reddito medio | il Comune di Forlimpopoli lancia l’edilizia convenzionata

Il Comune di Forlimpopoli ha deciso di intervenire per aiutare le famiglie di reddito medio ad acquistare la prima casa. L’amministrazione ha lanciato un progetto di edilizia convenzionata che permette di accedere a nuove abitazioni di costruzione recente. L’obiettivo è facilitare l’accesso alla prima casa, offrendo condizioni più favorevoli ai nuclei familiari che altrimenti trovano difficoltà nel mercato immobiliare. La misura mira a sostenere chi cerca una soluzione abitativa senza ricorrere a mutui troppo pesanti.

Possono accedere agli alloggi i cittadini con un Isee non superiore a 40 mila euro, per i quali l'immobile rappresenti la prima casa Un supporto per l'accesso alla prima casa di nuova costruzione per i nuclei e le famiglie di reddito medio. Parte da questa base la delibera approvata a maggioranza dal Consiglio comunale di Forlimpopoli nella seduta di martedì 10 febbraio che introduce lo schema di convenzione per l'edilizia residenziale convenzionata. Uno strumento pensato per quella fascia di popolazione con reddito medio che, alla luce dell'andamento del mercato immobiliare degli ultimi anni, incontra crescenti difficoltà nell'accedere all'acquisto della prima casa.

