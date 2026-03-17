Manfredonia Galli | Ai Comparti calpestata la dignità sociale di chi vive in quel contesto

In una zona di Manfredonia abitata da molti cittadini onesti, il Comune non garantisce i diritti civici fondamentali ai residenti. Galli denuncia che nei Comparti è stata calpestata la dignità sociale di chi vive in quella zona, in un'area caratterizzata da problemi di tutela e servizi. La situazione riguarda un'ampia parte della città, dove le condizioni di vita sono state messe in discussione.

IL TUNNEL DEI COMPARTI – ATTO PRIMO In un’estesa zona della Città, abitata da tanti, onesti, concittadini, il Comune non garantisce affatto i fondamentali diritti civici dei residenti. Il video dimostra quanto sia calpestata, da parte degli amministratori, la dignità sociale. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Galli: “Ai Comparti calpestata la dignità sociale di chi vive in quel contesto” Articoli correlati Bando per pulizie assistenza scolastica, l’opposizione di Fiumicino: “Calpestata la dignità di 130 lavoratrici”Di Genesio Pagliuca, Petrillo e Bonanni: “Le promesse elettorali si sciolgono come neve al sole. Decoro urbano nei comparti di Manfredonia: servono interventi reali, non solo annunciDa anni i residenti dei Comparti convivono con una situazione di evidente incuria del verde pubblico e delle aree limitrofe: erba alta, spazi non... Tutti gli aggiornamenti su Manfredonia Galli Ai Comparti... MANFREDONIA GALLI Manfredonia, Galli: Sì alla libera iniziativa privata purché all’interno di un sistema concorrenzialeConsiderazioni critiche sull’operato dell’amministrazione in merito a lavori pubblici, servizi per le persone con disabilità ... statoquotidiano.it Manfredonia, Ugo Galli: Lo stesso operatore economico risulta sempre affidatario o subappaltatore di lavori pubbliciManfredonia, Ugo Galli: Lo stesso operatore economico risulta sempre affidatario o subappaltatore di lavori pubblici SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO: A ... ilsipontino.net