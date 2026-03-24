Ancora rifiuti abbandonati nella zona periferica di Qualiano: in via Madre Teresa di Calcutta i cittadini segnalano un cumulo sul marciapiede e chiedono interventi concreti. Rifiuti sul marciapiede: la discarica torna a crescere. Una nuova segnalazione è giunta in redazione e riporta ancora una volta l’attenzione sull’abbandono illecito dei rifiuti nelle zone periferiche di Qualiano. Questa volta il punto critico è via Madre Teresa di Calcutta, subito dopo l’incrocio con via Falcone, in direzione località Pozzo Nuovo. Un’area che purtroppo non è nuova a episodi di questo tipo e che, nonostante le precedenti denunce, continua a essere teatro di sversamenti abusivi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, nuova discarica abusiva in via Madre Teresa di Calcutta

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