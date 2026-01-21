Prodotti ittici privi di tracciabilità | la finanza sequestra quasi 48 chili di merce

Recentemente, le autorità hanno sequestrato quasi 48 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, evidenziando l’importanza del rispetto delle normative. Oltre al sequestro, è stata applicata una sanzione amministrativa che può arrivare fino a 4.500 euro. Questo intervento sottolinea la necessità di garantire la sicurezza alimentare e la corretta tracciabilità nel settore ittico.

Il sequestro di 47,8 chilogrammi di cibo e una sanzione amministrativa che può raggiungere i 4.500 euro. È questo l’esito di un controllo effettuato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Bolzano in un ristorante della Val Venosta.Tutto è partito da una normale attività di controllo del.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Bombe carta e cipolloni: la Finanza di Pisa sequestra quasi 50 chili di botti illegaliLa Guardia di Finanza di Pisa ha sequestrato circa 50 chili di botti illegali, tra bombe carta e cipolloni, trovati in un magazzino della città.

Leggi anche: Benevento. Stop alla vendita in un esercizio commerciale: riscontrate gravi violazioni igienico-sanitarie e prodotti privi di tracciabilità

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: A Sassari e Nuoro sequestrate 28 tonnellate di pesce congelato scaduto o privo di etichettatura e tracciamento; TERMOLI: GDF SEQUESTRA 130 CHILI DI PRODOTTI ITTICI; Pesca illegale e gamberi rossi non tracciati: controlli e sequestri della guardia costiera; Catania, multa da 3.600 euro a un pescivendolo: prodotti ittici distrutti e in beneficenza.

Sequestrati 48 kg di prodotti privi di tracciabilitàProdotti ittici destinati alla somministrazione ai clienti, ma privi di etichettatura e tracciabilità, sono stati scoperti dai finanzieri del comando provinciale di Bolzano in un ristorante della Val ... rainews.it

Prodotti ittici privi di tracciabilità: la finanza sequestra quasi 48 chili di merceIl sequestro di 47,8 chilogrammi di cibo e una sanzione amministrativa che può raggiungere i 4.500 euro. È questo l’esito di un controllo effettuato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di ... trentotoday.it

Pesce senza tracciabilità destinato alle tavole: maxi-sequestro da 48kg --> https://www.nordest24.it/sequestro-prodotti-ittici-senza-tracciabilita-ristorante-val-venosta - facebook.com facebook

17/1/26.Pescheria al minuto particolarmente affollata questa mattina a Chioggia.Prodotti ittici freschi e“nostrani”proposti per i clienti locali e non:prezzi buoni e accessibili,vista l’abbondanza del pescato grazie anche alla situazione meteorologica favorevole de x.com