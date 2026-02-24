Prodotti ittici privi di tracciabilità maxi sequestro e multa a un ristorante di sushi di Livorno

Un ristorante di sushi nel centro di Livorno ha ricevuto una multa e subito un sequestro di prodotti ittici perché privi di tracciabilità. La causa è stata un controllo dei carabinieri del Nas, che hanno riscontrato irregolarità nelle etichette e nelle provenienze delle materie prime. Durante l’ispezione, sono stati trovati numerosi alimenti non conformi alle norme vigenti, portando alla decisione di sequestrarli immediatamente. Le autorità continuano a monitorare la sicurezza alimentare nella zona.

I carabinieri del Nas elevato una multa e sequestrato alimenti a un ristorante di sushi del centro città. Secondo quanto emerso durante un controllo è emerso che all’interno dei frigoriferi posti all’interno dell’attività erano conservati, per la somministrazione ai clienti, prodotti ittici (tranci e filetti di salmone) privi di etichette idonee a risalire alla loro tracciabilità per verificarne origine e provenienza. Gli alimenti, per un peso complessivo di circa 100 kg e del valore di circa 2mila, sono stati confiscati e alla titolare è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo di 1. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

