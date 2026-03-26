Alberto Mambelli ha annunciato di aver ritirato la propria candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative. Invece di concorrere per la carica, ha deciso di sostenere la lista “Per Cervia”, con cui continuerà il suo impegno politico. La decisione è stata comunicata pochi giorni dopo l’inizio della campagna elettorale ufficiale.

Primo dietrofront in campagna elettorale. Alberto Mambelli, che aveva dichiarato di correre per la carica di sindaco alle prossime amministrative, ritira la candidatura e prosegue nel suo impegno politico con la lista ‘Per Cervia’. A convincerlo, come spiega lui stesso in una nota, sono stati Gianni Grandu e Alberto Donati, che lo hanno coinvolto illustrandogli la visione e il programma politico della lista. "Mi hanno proposto un progetto che mi ha convinto a fare un passo indietro sulla costruzione della mia lista e due in avanti", dichiara Mambelli, sottolineando come la scelta rappresenti per lui non una rinuncia, ma un atto di responsabilità verso la città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mambelli ritira la candidatura: "Aderisco alla lista ‘Per Cervia’"

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