Il presidente De Martinis ritira la candidatura alla Provincia | Scelta responsabile per l' unità del centrodestra

Il presidente della Provincia di Pescara annuncia il ritiro della candidatura alla guida dell’ente. La decisione arriva dopo un confronto politico con i rappresentanti della coalizione di centrodestra. De Martinis definisce la scelta responsabile per l’unità del centrodestra. La comunicazione è stata diffusa attraverso una dichiarazione pubblica. La sua decisione riguarda esclusivamente la partecipazione alle prossime elezioni provinciali.

Il presidente della Provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, annuncia il ritiro della propria candidatura alla guida dell’ente, maturato al termine di un confronto politico con i vertici della coalizione di centrodestra. Una decisione assunta con senso di responsabilità e con l’obiettivo di preservare l’unità della coalizione a pochi giorni dal voto, mettendo al primo posto la stabilità politica e l’interesse del territorio, come si legge in una nota. «Il 20 febbraio scorso ho formalmente presentato la mia candidatura alla presidenza della Provincia di Pescara», ricorda De Martinis, «sostenuta dalla sottoscrizione di numerosi amministratori del territorio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

