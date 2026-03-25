Elezioni passo indietro di Mambelli Entra nella lista Per Cervia a supporto di Boschetti | Un atto di responsabilità

Durante la campagna elettorale a Cervia, Alberto Mambelli ha deciso di ritirare la propria candidatura a sindaco e si è unito alla lista civica-riformista Per Cervia a sostegno di Boschetti. La sua scelta rappresenta un cambiamento rispetto alla sua precedente posizione, mentre la coalizione di centrosinistra ha guadagnato un nuovo elemento con l’ingresso di Mambelli nella lista.

L'ex vicepresidente della Figc rinuncia alla candidatura autonoma, andando a rinforzare la coalizione di centrosinistra: "L'esperienza mi ha insegnato a costruire legami duraturi e a giocare in squadra" Un passo indietro per il singolo, ma due in avanti per la coalizione di centrosinistra. C'è un colpo di scena nella campagna per le elezioni amministrative a Cervia: Alberto Mambelli ritira la propria candidatura a sindaco ufficializzando la propria adesione alla lista civica-riformista Per Cervia e quindi l'appoggio alla coalizione di centrosinistra a guida Pd che sostiene Mirko Boschetti. A convincere Mambelli sono stati Gianni Grandu e Alberto Donati, che lo hanno coinvolto illustrandogli la visione e il programma politico della lista. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Elezioni, passo indietro di Mambelli. Entra nella lista Per Cervia a supporto di Boschetti: "Un atto di responsabilità" Articoli correlati Elezioni a Cervia, Mirko Boschetti è il candidato sindaco del Pd: l'ex assessore chiamato a guidare il centrosinistraScelto nel corso della direzione del Partito Democratico a Cervia: a lui il compito di riunire il campo largo per le amministrative di maggio Il... Elezioni a Cervia, spunta la candidatura a sindaco di Enea Puntiroli: "Responsabilità e nuova visione”La candidatura del segretario della Lega a Cervia: "Siamo davanti a una svolta storica. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Per Cervia Discussioni sull' argomento Elezioni a Cervia, Dc pronta con una sua lista e propone la candidatura a sindaco di Stefano Bandini; Si muove la città: Isola apre la corsa alle Amministrative 2026 tra frammenti di quotidianità e omaggi a Dalla. Elezioni a Cervia: Mambelli rinuncia alla lista autonoma e aderisce a Per CerviaElezioni comunali a Cervia: Alberto Mambelli ha ufficializzato la propria adesione alla lista civica-riformista Per Cervia, rinunciando al progetto ... corriereromagna.it La lista Cervia Ti Amo non parteciperà alle prossime elezioniLa lista Cervia Ti Amo non parteciperà alle prossime elezioni politiche nel Comune di Cervia. Lo ha dichiarato in una nota, inviata alla stampa, il direttivo. Per le amministrative del 2024, così com ... ravennawebtv.it Cervia, Granfondo Via del Sale: strade chiuse e divieti per far spazio a 3.000 ciclisti - facebook.com facebook