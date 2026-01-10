Maltempo | in Sardegna 200 interventi dei Vigili del fuoco
Il maltempo in Sardegna ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in diverse zone della regione. Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati circa 200 interventi per fronteggiare le criticità causate dalle condizioni meteo avverse. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le squadre operano per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i danni.
Per il maltempo in Sardegna i Vigili del fuoco sono stati impegnati in tutta la regione. Sono 200 gli interventi nelle ultime 24 ore. La maggior parte delle operazioni per la rimozione di alberi caduti in strada e la messa in sicurezza di cornicioni, tegole e cartelloni divelti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
