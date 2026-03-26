Un albero è caduto in città a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il Ravennate. L'allerta meteo arancione, valida per tutta la giornata, ha portato venti intensi che hanno imbiancato alcune strade. La perturbazione ha causato disagi e ha richiesto l'intervento delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza le zone interessate.

Ci sono strade imbiancate dalla neve nella zona più a nord della provincia, mentre la città è sferzata da venti di grande potenza. I danni del maltempo nel Ravennate L'ondata di maltempo attesa sul Ravennate si fa sentire con inaudita potenza. L'allerta meteo arancione emessa per la giornata di oggi è stata seguita da impressionanti di vento in tutto il Ravennate. A questo si aggiungono piogge, grandinate e nevicate diffuse. Mentre sono già state disposte nella giornata di ieri diverse misure precauzionali, il maltempo inizia a far danni, non solo con il crollo delle temperature. Le piante sono infatti messe in difficoltà da raffiche di vento di enorme potenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Maltempo, venti a tutta potenza e strade imbiancate: caduto un albero in città

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