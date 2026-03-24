Maltempo Italia grandinata improvvisa | strade imbiancate

Il cambiamento climatico continua a mostrare i suoi effetti più imprevedibili, alterando equilibri stagionali che per decenni sono stati considerati quasi immutabili. Negli ultimi anni, fenomeni estremi e improvvisi si sono moltiplicati, rendendo sempre più difficile distinguere i confini tra le stagioni. Piogge torrenziali, ondate di caldo anomalo e improvvisi ritorni del freddo sono ormai parte di una nuova normalità che sta sorprendendo cittadini e meteorologi. >> Lutto per Mauro Corona, il suo triste annuncio In questo contesto, anche la primavera sembra aver perso la sua identità tradizionale. Sempre più spesso, il passaggio dall’inverno alla stagione mite è accompagnato da brusche inversioni di tendenza, con giornate che riportano scenari tipicamente invernali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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