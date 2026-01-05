Maltempo a Roma | centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti Oggi ancora allerta

A Roma e provincia, il maltempo continua a causare numerosi interventi per alberi caduti e allagamenti. La giornata di oggi, lunedì 5 gennaio, è caratterizzata da precipitazioni sparse e rovesci, con un livello di allerta ancora in vigore. Le condizioni meteo richiedono attenzione e prudenza per tutta la giornata.

Ancora maltempo a Roma e provincia. Anche per la giornata di oggi - lunedì 5 gennaio - le previsioni meteorologiche prevedono nel corso di tutta la giornata precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio. Un fine settimana complicato quello appena concluso nella Capitale con i. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Maltempo a Perugia: alberi caduti sulle auto, allagamenti. Molti interventi dei vigili del fuoco Leggi anche: Alberi caduti a Rocca San Casciano e allagamenti nelle case a Forlì: interventi dei Vigili del fuoco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maltempo a Roma: centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti. Oggi ancora allerta; Esondazioni e maltempo a Roma, a centinaia le richieste di intervento; Bomba d'acqua su Roma, pioggia e forti temporali nella notte e al mattino: allagamenti e temperature crollate; Canistro, rifugio Colle Arcaro rinnovato: conclusi i lavori di ristrutturazione. Maltempo a Roma, più di cento interventi della Polizia Locale - A causa del maltempo che sta interessando la Capitale, con forti temporali, la Polizia Locale di Roma è impegnata in diverse zone del territorio per garantire la sicurezza e la viabilità. msn.com

Maltempo a Roma, oltre 100 interventi della Polizia Locale: le strade chiuse e gli allagamenti - Oltre 100 interventi della Polizia Locale per sicurezza e viabilità. lacronacadiroma.it

Maltempo a Roma: esonda un torrente, strade chiuse e deviazioni - La pioggia che si sta abbattendo sulla Capitale sta causando diversi disagi in tutta la città ... agenzianova.com

MALTEMPO A ROMA !! UNENORME PINO MARITTIMO E’ CROLLATO a in via dei Fori Imperiali, vicino al Colosseo, altre intense piogge sono previste nella capitale !!!! - facebook.com facebook

#Maltempo, paura a #Roma: crolla un grosso albero vicino al #Colosseo x.com

