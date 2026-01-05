Maltempo a Roma centinaia di interventi per alberi caduti e allagamenti | allerta anche oggi

Il maltempo continua a interessare Roma e la provincia, con numerosi interventi per alberi caduti e allagamenti. Dopo un fine settimana caratterizzato da piogge e vento, l’allerta meteo resta in vigore anche per oggi, lunedì 5 gennaio. Sono previste precipitazioni diffuse e possibili rovesci durante tutta la giornata, richiedendo attenzione e prudenza nelle attività all’aperto.

Non dà tregua il maltempo sulla Capitale e sulla provincia. Dopo un fine settimana segnato da piogge intense e raffiche di vento, anche per oggi, lunedì 5 gennaio, resta attiva l'allerta meteo: sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, con possibili rovesci nel corso dell'intera giornata. Un quadro che ha già provocato centinaia di interventi da parte di vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale. In serata un episodio ha destato particolare preoccupazione nel cuore della città. Un grosso pino è crollato in via dei Fori Imperiali, all'altezza di via del Tempio della Pace, a pochi passi dal Colosseo.

