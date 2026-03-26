Maltempo torna la neve in Umbria | Forte vento a Genova | dirottato volo da Napoli

L'ultima perturbazione ha portato precipitazioni nevose sulla dorsale appenninica dell'Umbria, causando disagi al traffico e alle attività locali. Nel frattempo, a Genova si è registrato un forte vento che ha provocato il dirottamento di un volo proveniente da Napoli. Le condizioni meteo avverse hanno interessato vari territori, portando a interventi di emergenza e a modifiche nei programmi di viaggio.

Il maltempo nel centro Italia segna un deciso ritorno dell'inverno sulla dorsale appenninica. Tra le regioni più colpite c'è l'Umbria, dove si registrano nevicate a quote basse, in particolare tra Castelluccio di Norcia e Colfiorito. Secondo le previsioni, sulla regione è in atto il transito di una area di bassa pressione che determina "marcato maltempo con piogge diffuse", accompagnate da un calo delle temperature e da neve lungo l'Appennino. In queste aree, infatti, le precipitazioni assumeranno carattere nevoso soprattutto dal pomeriggio, con quota neve attorno ai 1.000-1.100 metri. Le condizioni restano instabili per l'intero arco della giornata, con cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni diffuse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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