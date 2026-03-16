L’Irpinia si trova ad affrontare condizioni di maltempo con vento forte sul versante del Partenio e nevicate che riprendono in quota. Durante la notte, le temperature basse hanno portato a deboli piogge e nebbia sulle cime del massiccio, mentre il vento di levante ha soffiato con intensità sostenuta. La situazione climatica si mantiene instabile e caratterizzata da precipitazioni e raffiche di vento.

Tempo di lettura: 2 minuti L’Irpinia si prepara a una nuova fase di maltempo. La terza settimana di marzo si è aperta con cielo coperto e banchi di nebbia sulle vette del Partenio, dove durante la notte si sono registrate deboli piogge accompagnate da venti sostenuti di levante. In vetta le raffiche hanno raggiunto picchi di 49 nodi, mentre la temperatura rilevata all’ Osservatorio di Montevergine si è attestata attorno ai 2,3 gradi. Secondo gli aggiornamenti meteorologici, la provincia irpina è interessata dal passaggio di correnti orientali associate a una perturbazione atmosferica, che nelle prossime ore porterà un progressivo calo delle temperature e condizioni di instabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Maltempo sull’Irpinia: vento forte sul Partenio, torna la neve

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