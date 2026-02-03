Atterrato all' aeroporto di Pescara un volo dirottato da Madrid con destinazione Roma per vento forte

Un volo proveniente da Madrid e diretto a Roma è stato dirottato e atterrato all’aeroporto di Pescara. La decisione è stata presa a causa del vento forte che ha reso difficile il volo. L’aereo è arrivato in serata, e i passeggeri sono stati fatti scendere per le procedure di sicurezza. Nessuno si è fatto male. L’aeroporto ha aperto le operazioni di gestione dell’emergenza, mentre le autorità verificano come proseguire con i voli.

Il volo è atterrato nella serata del 3 febbraio nell'aeroporto d'Abruzzo a causa del vento forte che sta interessando Roma Nella prima serata del 3 febbraio è atterrato nell'aeroporto di Pescara un volo proveniente a Madrid e dirottato nello scalo abruzzese. Il volo era diretto a Roma ma a causa del vento forte era impossibilitato a compiere l'atterraggio. I passeggeri non sono stati sbarcati, e il volo è pronto per la ripartenza verso la Capitale. Si tratta del secondo dirottamento in meno di una settimana nell'aeroporto d'Abruzzo.

Un volo proveniente da Tirana e diretto ad Ancona è stato dirottato a Pescara.

A causa della nebbia intensa che ha interessato l'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre, il volo proveniente da Milano Malpensa è stato dirottato su Roma Fiumicino.

