Nella regione del Friuli Venezia Giulia, tra mezzanotte e le 17, sono stati effettuati 138 interventi dei Vigili del fuoco a causa di maltempo. Sono stati segnalati tetti scoperchiati e alberi abbattuti, e venti persone sono state evacuate a Gorizia. Le attività di soccorso continuano per far fronte alle conseguenze della perturbazione che ha interessato l’area.

Il bilancio parla di una regione ferita dal vento e dalla pioggia. Se a Pordenone la situazione migliora, nell'udinese restano ancora interventi in coda. Paura nel goriziano per un albero pericolante su alcune abitazioni Non si ferma l’attività dei Vigili del fuoco in Friuli Venezia Giulia. Dalla mezzanotte alle 17 di oggi la regione è stata soggetta a un’ondata di maltempo che ha richiesto ben 138 interventi di soccorso tecnico urgente. Un bollettino che racconta di tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti che hanno impegnato senza sosta le squadre di terra. Le province di Udine e Pordenone sono risultate le aree più in sofferenza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Maltempo, tetti scoperchiati e alberi abbattuti. Evacuate venti persone a Gorizia

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