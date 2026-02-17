Maltempo allerta arancione in Calabria e Puglia | Forti venti a Palermo | alberi sradicati e tetti divelti

Il maltempo ha colpito Calabria e Puglia, portando un’allerta arancione e causando danni concreti. A Palermo, i venti fortissimi hanno sradicato alberi e divelto tetti, lasciando alcune strade bloccate. Nel Cosentino sono state chiuse diverse scuole a causa delle condizioni meteorologiche. Nel brindisino, una tromba d’aria ha danneggiato diverse abitazioni e infrastrutture.

Il maltempo insiste sul Sud Italia. In Calabria, forti precipitazioni e vento hanno investito nella notte il versante tirrenico dove per oggi è prevista allerta arancione. La Protezione civile monitora l'evolversi del fenomeno prestando particolare attenzione non solo ai principali corsi d'acqua, ma anche agli affluenti del fiume Crati, già esondato nei giorni scorsi. A Montalto Uffugo, nel Cosentino, sono caduti fino a 50 millimetri di pioggia in 12 ore su un terreno già duramente messo alla prova. Rilevati, in varie parti della regione, smottamenti e disagi sulla viabilità secondaria.