Proseguono gli interventi per il maltempo | muri pericolanti alberi abbattuti e frane

A Genova, le squadre di Aster stanno lavorando da questa mattina per affrontare le conseguenze del maltempo. Sono stati effettuati numerosi interventi per mettere in sicurezza muri pericolanti, rimuovere alberi abbattuti e intervenire su frane che hanno interessato diverse aree della città. La pioggia e il vento hanno causato danni diffusi, rendendo necessario un impegno costante per ripristinare la viabilità.

Le squadre di Aster sono state impegnate in decine di interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità in varie zone della città Un grande albero è inoltre caduto all'interno del cimitero della Castagna: sono stimati circa tre giorni di lavoro per rimuoverlo. In generale, comunque, si sono registrate cadute di alberi e rami in diverse strade, tra cui corso Podestà, via Menotti, via San Colombano, via Montando, via del Commercio, via Somma, via Nini Cervetto e via Alessi. Le squadre operative sono intervenute tempestivamente per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza delle carreggiate. Parallelamente sono stati effettuati circa trenta interventi per buche sulla carreggiata, causate dal forte maltempo e dal dilavamento del manto stradale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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