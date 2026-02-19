Allerta meteo arancione a Roma per forte vento pioggia e temporali | oggi chiusi parchi e cimiteri

Il maltempo ha colpito Roma causando forti raffiche di vento, pioggia intensa e temporali. Il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di chiudere parchi, cimiteri e spazi pubblici per garantire la sicurezza dei cittadini. Le strade sono state allagate e alcune linee di trasporto sono state sospese. Le condizioni meteo rimangono instabili e i residenti sono invitati a evitare spostamenti non necessari. Le previsioni indicano che il peggioramento dovrebbe durare ancora alcune ore. La città si prepara a fronteggiare ulteriori criticità.