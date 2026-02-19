Allerta meteo arancione a Roma per forte vento pioggia e temporali | oggi chiusi parchi e cimiteri
Il maltempo ha colpito Roma causando forti raffiche di vento, pioggia intensa e temporali. Il sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di chiudere parchi, cimiteri e spazi pubblici per garantire la sicurezza dei cittadini. Le strade sono state allagate e alcune linee di trasporto sono state sospese. Le condizioni meteo rimangono instabili e i residenti sono invitati a evitare spostamenti non necessari. Le previsioni indicano che il peggioramento dovrebbe durare ancora alcune ore. La città si prepara a fronteggiare ulteriori criticità.
Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza con la chiusura di parchi, cimiteri e aree verdi per maltempo e allerta meteo. Oggi forte vento in città.🔗 Leggi su Fanpage.it
Allerta meteo arancione nel Lazio sabato 14 febbraio, temporali e vento: a Roma chiusi parchi e cimiteriIl maltempo colpisce il Lazio sabato 14 febbraio, causando chiusure di parchi e cimiteri a Roma.
Allerta meteo a Roma, Gualtieri firma l’ordinanza: «Chiusi parchi e cimiteri per l’Epifania». Temporali al Centro-sud e nevicate anche in collina – I videoL’amministrazione di Roma ha emesso un’ordinanza per l’Epifania, chiudendo parchi e cimiteri a causa dell’allerta meteo arancione prevista per martedì 6 gennaio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni avversi previsti dalle ore 6:00 di sabato 14 alle ore 6:00 di domenica 15 febbraio 2026; Allerta Meteo Arancione con Criticità Moderata per rischio idraulico dalle 3 alle 23,59 di sabato 14 febbraio 2026; Allerta Meteo Arancione sul Lazio; Sito Istituzionale | Allerta arancione 14 febbraio: l'ordinanza del Sindaco.
A Bologna torna il maltempo: diramata un’allerta arancioneDopo i giorni di sole e di temperature gradevoli, a Bologna torna il maltempo. Per domani, giovedì 19 febbraio, la Regione Emilia-Romagna e l’Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e ... bolognatoday.it
Allerta meteo oggi, 17 febbraio 2026/ Arancione sulla Calabria, gialla in altre 4 regioni: le previsioniUna nuova giornata di allerta meteo oggi, 17 febbraio 2026, con un avviso di colore arancione sulla Calabria e gialla su altre 4 regioni ... ilsussidiario.net
Allerta Meteo, la tempesta Pedro oggi porta nubifragi, grandine e vento forte: ecco dove facebook
#ALLERTA #METEO #LAZIO dal mattino di domani #19febbraio e per le successive 12-18 ore #precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e forti raffiche di vento. #mareggiate lungo le coste esposte shorturl.at/ x.com