Un brusco colpo di coda dell’inverno sta per investire l’Italia. A fine marzo, la primavera subisce una brusca battuta d’arresto a causa di un’ondata di freddo artico che porterà un tracollo termico verticale, tempeste di vento e neve fino a quote collinari. Le previsioni meteo indicano l’arrivo di un ciclone che scatenerà condizioni di maltempo shock su gran parte della Penisola. Quando arriva il freddo polare? Le zone più colpite: neve e tempeste di vento Quanto durerà il maltempo? Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta Quando arriva il freddo polare? L’irruzione d’aria gelida inizierà a farsi sentire con un calo delle temperature che potrà toccare i 10-15 gradi in meno rispetto alle medie stagionali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ondata di freddo sull'Italia con tracollo termico, tempeste di vento e neve a bassa quota a fine marzo

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