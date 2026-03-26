Maltempo neve a bassa quota in Umbria | Forte vento a Genova | dirottato volo da Napoli | Raffica record in Friuli-Venezia Giulia | 216 km h

L’Italia si trova ad affrontare condizioni meteorologiche avverse con nevicate a bassa quota in Umbria e venti intensi a Genova, che hanno portato al dirottamento di un volo proveniente da Napoli. Inoltre, nel Friuli-Venezia Giulia una raffica di vento ha raggiunto i 216 kmh, registrando un record. Le perturbazioni interessano principalmente la dorsale appenninica, causando danni e disagi.

Il maltempo in corso nel Centro Italia segna un deciso ritorno dell'inverno sulla dorsale appenninica. In Umbria nevica a quote basse, in particolare tra Castelluccio di Norcia e Colfiorito. Vento forte a Genova: un volo in arrivo da Napoli è stato dirottato a Pisa. Raffica record di 216 kmh registrata nel Pordenonese, sul Monte Rest. A Ravenna chiusi parchi e cimiteri, in Molise le folate hanno causato danni e disagi. Secondo le previsioni meteo, il maltempo tenderà a concentrarsi nelle prossime ore sulle regioni meridionali, specie adriatiche. Atteso un brusco calo termico, con abbassamento della quota delle nevicate fino a 400-600 metri lungo l'Appennino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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