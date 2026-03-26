Maltempo | ippocastano si abbatte sul viale strada temporaneamente chiusa al traffico

Nel pomeriggio di oggi, un albero di ippocastano è crollato su viale Saffi a Riccione a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La caduta ha provocato la chiusura temporanea di una strada nel tratto interessato. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. Non sono stati segnalati feriti.

Nella giornata odierna, sul territorio di Riccione, al momento risultano altri due alberi caduti entrambi in area privata A causa delle condizioni climatiche avverse questo pomeriggio è caduto un albero della specie ippocastano in viale Saffi, a Riccione. Sul posto sono presenti i vigili fuoco per la rimozione dell’albero in cui risulta una degenerazione del tessuto legnoso nel punto di intersezione tra l’apparato radicale e il fusto. La strada di conseguenza è temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di sicurezza e rimozione. Nella giornata odierna al momento risultano altri 2 alberi caduti entrambi in area privata. RiminiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Maltempo: ippocastano si abbatte sul viale, strada temporaneamente chiusa al traffico Articoli correlati Intervento di manutenzione, chiude temporaneamente al traffico Viale StazioneViale della Stazione a Montegrotto Terme è stato chiuso al traffico nella mattinata di martedì 3 febbraio per consentire la prosecuzione... Lazio: Anas, per incidente chiusa temporaneamente al traffico Ss 1Bis “Via Aurelia” a TarquiniaIn seguito a un incidente stradale verificatosi al chilometro 4,500 nei pressi di Tarquinia, in provincia di Viterbo, la strada statale 1 Bis “Via...