Maltempo e livello dei fiumi in Emilia-Romagna | nuova allerta gialla per venerdì 6 febbraio
Domani, venerdì 6 febbraio, l’Emilia-Romagna si prepara a una giornata di allerta gialla. I livelli dei fiumi sono in aumento a causa del maltempo, e le autorità hanno già emesso avvisi su tutto il territorio, da Piacenza a Rimini. Le piogge continuano a intensificarsi e le squadre di soccorso sono pronte a intervenire in caso di criticità.
Bologna, 5 febbraio 2026 – Un’altra giornata di ‘ allerta gialla ’. E’ quella che si prospetta, domani, venerdì 6 febbraio, per i fiumi di tutto il territorio regionale dell ’Emilia-Romagna, da Piacenza a Rimini. I diversi bollettini meteo prevedono precipitazioni moderate, ma i terreni ormai inzuppati per le piogge dei giorni scorsi faticano a trattenere l’acqua ed è quindi evidente l’invito alla prudenza. Quali sono i fiumi emiliani sotto la lente. La ‘conferma’ arriva dai numerosi fiumi e torrenti sotto osservazione anche in queste ore. Secchia, Reno, Lavino, Idice e Santerno quelli più ‘sorvegliati’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Fiumi in piena in Emilia Romagna: nuova allerta meteo gialla per il 5 febbraio 2026
L’allerta meteo in Emilia Romagna resta alta.
Maltempo, allerta in Emilia-Romagna: si alza il livello dei fiumi, disposte evacuazioni in 5 Comuni | Firenze, ritardi e voli cancellati
