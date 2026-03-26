Maltempo in Emilia Romagna tra neve vento alberi caduti e scuole chiuse La nuova allerta meteo

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 26 marzo l’Emilia Romagna ha registrato un’ondata di maltempo caratterizzata da neve, vento forte e alberi caduti, con alcune scuole rimaste chiuse. La regione ha attivato un allarme meteo a causa delle condizioni atmosferiche avverse. Per il giorno successivo è prevista un’altra allerta, mentre le autorità monitorano la situazione in tutto il territorio.

Bologna, 26 marzo 2026 – Mentre l’ incredibile colpo di coda dell’inverno ha fatto scattare l’allarme in Emilia Romagna per l’ondata di maltempo (foto) che l’ha travolta in lungo e in largo giovedì 26 marzo, è già prevista una nuova allerta meteo per venerdì 27 marzo. Neve anche a quote collinari, strade chiuse (tra cui l’ E45 ), alberi abbattuti dal forte vento, mare molto mosso e oltre 500 interventi dei vigili del fuoco. Il maltempo si è abbattuto soprattutto nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Appennino bolognese: 40 cm di neve in meno di 24 ore. A Ferrara rinviato il Super Karaoke e scuola chiusa a Goro. Neve sull’Appennino modenese: scuole chiuse a Serramazzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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