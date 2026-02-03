Tanta neve e maltempo diffuso nuova allerta meteo | le previsioni aggiornate in Emilia-Romagna

Il maltempo si fa più intenso in Emilia-Romagna. Le previsioni meteo indicano neve abbondante e pioggia diffusa per almeno una settimana. Le neve ha già creato disagi nelle strade e nelle campagne, e le autorità invitano alla prudenza. La situazione rimane critica, con le previsioni che non promettono miglioramenti a breve. Le squadre di emergenza sono già in azione per gestire le criticità.

Bologna, 3 febbraio 2026 – Il flusso atlantico sarà protagonista in Emilia-Romagna per almeno altri 10 giorni. E così cominciano a susseguirsi le allerte meteo: oggi è in vigore una criticità gialla in tutta l’Emilia per gelicidio, criticità idraulica e idrogeologica e vento; poi per domani è stata emanata una nuova allerta che vale anche per la neve. L’andamento di questa settimana, come avevamo preannunciato, non porterà alcuna pausa soleggiata prolungata. Si potrà avere forse solo qualche ora di pausa tra una perturbazione e l'altra. Temperature sempre sopra le medie con alcune brevi fasi più fredde. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stata annunciata un’allerta meteo per neve in Emilia-Romagna.

Le condizioni meteorologiche previste nelle prossime settimane indicano un peggioramento con maltempo, tra cui pioggia, vento e neve, su diverse regioni italiane.

