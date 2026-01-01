Allerta meteo arancione in Emilia Romagna per vento forte raffiche fino a 88 km h | le zone a rischio il 2 gennaio

L’Emilia Romagna si prepara a affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse. Venti di burrasca con raffiche fino a 88 km/h sono previsti per il 2 gennaio, portando un’allerta arancione nella regione. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza. Di seguito, si illustrano le zone più a rischio e le raccomandazioni utili.

Bologna, 1 gennaio 2026 - Venti di burrasca in arrivo in Emilia Romagna: come anticipato dalle previsioni meteo, domani venerdì 2 gennaio, sarà una giornata delicata per le condizioni meteo nella nostra regione. Per questo è stata diramata da Protezione Civile e Arpae un'allerta meteo per il vento valida per la giornata di domani di colore diverso nelle varie zone. Sarà arancione nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; gialla nella Bassa collina e pianura romagnola, collina bolognese ed emiliana centrale e Montagna piacentino-parmense. Il bollettino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

