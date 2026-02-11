Insiste il maltempo con pioggia vento e mareggiate | emessa nuova allerta meteo
Domani l’Italia dovrà fare i conti con un’altra giornata di pioggia, vento e mareggiate. Le previsioni segnalano che l’allerta meteo di colore giallo resterà in vigore, con rischio idraulico e idrogeologico. Le condizioni del cielo non migliorano, e le autorità invitano alla prudenza.
Sarà ancora il maltempo a caratterizzare la giornata di domani, giovedì 12 febbraio. Sarà infatti in vigore un'allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico, vento e mareggiate. Ad annunciarlo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, che conferma per.
Pioggia, vento e mareggiate: emessa allerta meteo
La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione a causa di condizioni di mare agitato, vento forte e pioggia, valida dalle 12 di venerdì 9 gennaio per la costa centro-settentrionale e l’Arcipelago, e per tutta la giornata.
Maltempo, pioggia, vento, neve e mareggiate: allerta meteo in Toscana
La Protezione civile regionale ha prorogato fino alle 9 di domani, sabato 10 gennaio, l’allerta arancione per mareggiate sulla costa centro-settentrionale e l’Arcipelago toscano.
Meteo: San Valentino e Carnevale con severo maltempo e calo termico! Le zone colpiteLa tendenza meteo per il weekend del 14-15 febbraio vede il passaggio di un nuovo ciclone che darà vita a un severo maltempo con calo termico. meteo.it
